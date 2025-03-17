В Москве состоялся специальный показ аниме «Небесный замок Лапута»

16 марта в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся специальный показ аниме Хаяо Миядзаки НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА.

Гостями мероприятия стали Ангелина Стречина, Светлана Зейналова, Лянка Грыу, Антон Батырев, Иван Макаревич, Владимир Канухин, Марина Ворожищева, Диана Милютина, Анастасия Гребенкина, Светлана Степанковская, Полина Фаворская, Софья Гершевич, Катя Беккер, Дарья Харченко, Антон Кузнецов, Диана Шпак и другие.

Культовая лента вернется на большие экраны с 20 марта.

Фото: Ксения Угольникова