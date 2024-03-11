В Москве прошла премьера фильма «Немая жизнь»

Фотоотчет из концертного зала «Барвиха Luxury Village»

10 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла премьера романтической ленты о секс-символе эпохи «Великого немого» Рудольфе Валентино НЕМАЯ ЖИЗНЬ, снятая в Голливуде российским автором Владиславом Козловым.

Картину со сцены представили продюсеры Дмитрий Пристанков и Егор Пазенко, глава компании АВК'PRO Роман Исаев, актриса дубляжа Анна Пескова и другие создатели ленты.

Гостями светской премьеры стали Елена Валюшкина, Алена Апина, Аркадий Укупник, Мария Голубкина, Анастасия Крайнова, Маша Гончарук, Владимир и Маруся Левкины, Татьяна Веденеева, Алена Чехова, Андрей Батт, Арчи, Анна Банщикова и другие.

НЕМАЯ ЖИЗНЬ выйдет в российский прокат с 21 марта.

Фото: Глеб Лоскутов

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

11.03.2024