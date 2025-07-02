В Москве прошла премьера семейной комедии «Не одна дома 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

1 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА 2.

Фильм со сцены представили режиссер Митрий Семенов-Алейников, актеры Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, продюсеры Андрей Липов и Максим Максимов («Биг Скрин Продакшн»), Сергей Агеев (Arna Media), Анна Ясюкевич-Маковская, а также заместитель генерального директора Arna Media Вера Фетищева.

Гостями премьерного показа стали Мари Краймбрери, Анна Хилькевич, Виктория Дайнеко, Александр Новиков, Антон Калинкин, Олеся Грибок и другие.

НЕ ОДНА ДОМА 2 выйдет 3 июля.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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02.07.2025