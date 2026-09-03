В Москве состоялась премьера комедии «Не по-детски»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

2 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма НЕ ПО-ДЕТСКИ.

Со сцены о работе над проектом рассказали режиссер Анна Матисон, продюсер Анастасия Акопян, продюсер и исполнитель главной роли Сергей Безруков, актеры Мария Аронова, Фёдор Добронравов, Виктория Агалакова, Кристина Гайдукова, Екатерина Боргадаева, Фархад Махмудов, Полина Ватага, Варвара Смолянченко, Нургазы Барпиев, директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова и другие.

Гостями мероприятия стали Леонид Ярмольник, Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Дарья и Антон Златопольские, Эвелина Бледанс, Виктор Добронравов, Дарья Блохина, Ксения Суркова, Татьяна Судец и другие.

НЕ ПО-ДЕТСКИ уже в прокате.

Фото: Геннадий Авраменко

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03.09.2026