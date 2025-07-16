В Москве прошла премьера комедии «Нейробатя»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
14 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фантастической комедии НЕЙРОБАТЯ.
Картину представила творческая группа – режиссер Виталий Дудка, продюсер Роксана Санкина, исполнители главных ролей Денис Власенко и Валентина Ляпина, а также многие другие.
Гостями премьеры стали Игорь Чехов, Сергей Романовский, Анастасия Красовская, Тереза Диуро, Никита Дювбанов, Евгений Егоров, Виолетта Оноприенко и другие.
НЕЙРОБАТЯ выходит в прокат уже завтра, 17 июля.
Фото: Алексей Молчановский
16.07.2025