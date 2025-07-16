В Москве прошла премьера комедии «Нейробатя»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

14 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фантастической комедии НЕЙРОБАТЯ.

Картину представила творческая группа – режиссер Виталий Дудка, продюсер Роксана Санкина, исполнители главных ролей Денис Власенко и Валентина Ляпина, а также многие другие.

Гостями премьеры стали Игорь Чехов, Сергей Романовский, Анастасия Красовская, Тереза Диуро, Никита Дювбанов, Евгений Егоров, Виолетта Оноприенко и другие.

НЕЙРОБАТЯ выходит в прокат уже завтра, 17 июля.

Фото: Алексей Молчановский

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16.07.2025