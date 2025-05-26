В Москве состоялась премьера мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

25 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера самого кассового анимационного фильма в истории НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ.

Фильм со сцены представили заместитель генерального директора Arna Media Вера Фетищева, советник-посланник Посольства Китая и директор Китайского культурного центра Фэн Литао, а также представитель «Фандом Феста» ВКонтакте Дмитрий Берчук.

Гостями премьеры стали Эвелина Бледанс, Денис Косяков, Лянка Грыу, Василиса Володина, Варвара Куприна, Екатерина Темнова и другие.

НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ выйдет в широкий прокат с 29 мая в более чем 1600 кинотеатрах, из которых 800 покажут фильм в 3D. Дистрибьютор – «Атмосфера кино», правообладатели – Arna Media и «Каскад Фильм».

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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26.05.2025