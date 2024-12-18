В Москве прошла премьера комедии «Новогоднее чудо»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
17 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера семейной комедии НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.
Картину гостям представили режиссер Оксана Сташенко, композитор Катя Семенова, а также актеры Лиза Арзамасова, Эммануил Виторган, Алеса Качер, Арсен Мукенди, Михаил Богдасаров, Евгения Лютая и другие.
Гостями в этот вечер стали Сергей Малозёмов, Наталья Бондарчук, Константин Соловьев, Александр Песков, Мария Берсенева, Любовь Руденко, Симон Осиашвили, Всеволод Шиловский и другие.
Фильм выходит в прокат 19 декабря.
Фото: Геннадий Авраменко
18.12.2024