В Москве прошла премьера комедии «Новогоднее чудо»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

17 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера семейной комедии НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.

Картину гостям представили режиссер Оксана Сташенко, композитор Катя Семенова, а также актеры Лиза Арзамасова, Эммануил Виторган, Алеса Качер, Арсен Мукенди, Михаил Богдасаров, Евгения Лютая и другие.

Гостями в этот вечер стали Сергей Малозёмов, Наталья Бондарчук, Константин Соловьев, Александр Песков, Мария Берсенева, Любовь Руденко, Симон Осиашвили, Всеволод Шиловский и другие.

Фильм выходит в прокат 19 декабря.

Фото: Геннадий Авраменко

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18.12.2024