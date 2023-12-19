В Москве прошла премьера фильма «Новогодний ол инклюзив»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
17 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Олега Асадулина НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ. В широкий прокат фильм выйдет 21 декабря.
Картину представили актеры фильма Олеся Судзиловская, Сергей Селин, Екатерина Соломатина, Роман Попов, Алексей Онежен, Вероника Устимова, Елена Борщева и генеральные продюсеры Алеся Пантелеева и Александр Златопольский, который также сыграл одну из главных ролей.
Мероприятие посетили Прохор Шаляпин, Рената Пиотровски, IVAN, Таша Белая, Иван Кокорин и многие другие.
Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
19.12.2023