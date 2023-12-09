В Москве прошла премьера комедии «Новогодний шеф»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
7 декабря в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера праздничной комедии НОВОГОДНИЙ ШЕФ.
Картину зрителям представили режиссер Василий Ровенский, а также актеры Павел Прилучный, Зоя Бербер, Кристина Корбут, Ирина Темичева и другие.
Гостями премьерного показа стали Марк Эйдельштейн, Лиза Гинзбург, Елена Старостина, Владимир Левкин с семьей, Сергей Приказчиков, Мария Ахметзянова, Максим Белбородов и другие.
Лента выйдет в прокат 14 декабря.
Фото: Иван Пономаренко
09.12.2023