В Москве прошла премьера комедии «Новый год в Березовке»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

2 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера комедии НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ.

Фильм представили на сцене исполнители главных ролей Анна Уколова, Ольга Ажажа, София Петрова, Гурам Гогия, режиссер Ольга Ланд, продюсеры Дмитрий Головин и Тим Павелко, а также члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Дмитрий Хрусталев, Анна Ардова, Алла Довлатова, Александр Мартынов, Мария Гончарук, Владимир Левкин, Денис Матросов, Саша Попова, Михаил Тарабукин, Андрей Батт, Наталья Мильниченко Дарья Юрская и другие.

В широкий прокат НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ выйдет 7 ноября.

Фото: Максим Кашин

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05.11.2024