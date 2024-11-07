В Москве прошла зрительская премьера фильма «Новый год в Березовке»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Метрополис»
6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» состоялась зрительская премьера семейной комедии НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ.
Фильм на сцене представили исполнители главных ролей Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, София Петрова, Гурам Гогия, режиссер Ольга Ланд и продюсер Дмитрий Головин.
Зрителям представилась возможность посмотреть фильм в числе первых, сфотографироваться с любимыми артистами, а также поучаствовать в обсуждении картины с создателями и автограф-сессии.
НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ уже в прокате с сегодняшнего дня.
Фото: Влад Колодюк
07.11.2024