В Москве прошла зрительская премьера фильма «Новый год в Березовке»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Метрополис»

6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» состоялась зрительская премьера семейной комедии НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ.

Фильм на сцене представили исполнители главных ролей Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, София Петрова, Гурам Гогия, режиссер Ольга Ланд и продюсер Дмитрий Головин.

Зрителям представилась возможность посмотреть фильм в числе первых, сфотографироваться с любимыми артистами, а также поучаствовать в обсуждении картины с создателями и автограф-сессии.

НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ уже в прокате с сегодняшнего дня.

Фото: Влад Колодюк

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07.11.2024