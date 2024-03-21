В Москве прошла премьера второго сезона «Обоюдного согласия»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

20 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера нового сезона детективного сериала онлайн-кинотеатра KION «Обоюдное согласие» от режиссера Валерии Гай Германики.

Проект со сцены представили исполнительницы главных ролей Глафира Тарханова, Мария Михалкова-Кончаловская, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, генеральный продюсер MEDIASLOVO Данила Шарапов, генеральный продюсер KION Игорь Мишин и сама режиссер.

Гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Светлана Бондарчук, Сергей Светлаков, Алла Михеева, Наталья Бардо, Сюзанна Варнина, Александр Цыпкин, Нонна Гришаева, Лянка Грыу, Петр Дранга, Ирина Безрукова, Анна Чурина, Екатерина Кабак, Арина Шарапова, Вера Вольт, Эвелина Бледанс, Анжелика Каширина, Дарья Калмыкова, Анастасия Стежко, Анатолий Руденко, Светлана Степанковская, Александра Киселева, Екатерина Молоховская и многие другие.

Второй сезон шоу дебютирует на KION с 1 апреля.

Фото: пресс-служба KION

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21.03.2024