В Москве прошел закрытый показ исторической драмы «Обреченные на славу»
Фотоотчет из ресторана «Восход»
18 июля в ресторане «Восход» состоялся предпремьерный показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли.
Гостями светского мероприятия стали Софья Синицына, Теймур Джафаров, Александр Иван Макаревич, Игорь Мишин, Мария Андреева, Алексей Жидковский, Анна Исаева, Екатерина Шумакова, Антон Малышев, Анастасия Корчагина и другие.
Сериал «Обреченные на славу» уже доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka.
Фото: пресс-служба Amediateka
19.07.2024