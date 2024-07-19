В Москве прошел закрытый показ исторической драмы «Обреченные на славу»

Фотоотчет из ресторана «Восход»

18 июля в ресторане «Восход» состоялся предпремьерный показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Гостями светского мероприятия стали Софья Синицына, Теймур Джафаров, Александр Иван Макаревич, Игорь Мишин, Мария Андреева, Алексей Жидковский, Анна Исаева, Екатерина Шумакова, Антон Малышев, Анастасия Корчагина и другие.

Сериал «Обреченные на славу» уже доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka.

Фото: пресс-служба Amediateka

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19.07.2024