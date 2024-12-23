В Москве прошла премьера альманаха «Общий план»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

20 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера альманаха «Общий план».

В него вошли шесть короткометражных фильмов с участием выпускников инклюзивного кинопроекта «Яндекса». Съёмки стали завершающим этапом интенсивного актёрского курса, адаптированного для людей с особенностями здоровья.

Гостями премьеры стали режиссёры, продюсеры, актёры, кастинг-директора и другие представители киноиндустрии: Ольга Ломоносова, Борис Хвошнянский, Владимир Канухин, Владимир Зинкевич, Егор Чичканов, Наталья Швец и другие.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

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23.12.2024