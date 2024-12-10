В Москве состоялась премьера комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

8 декабря в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной комедии ОДНА ДОМА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.

Фильм со сцены представили продюсеры Михаил Погосов и Константин Елкин, актеры Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Илья Малаков, Михаил Студеновский, Роман Борзовский, Борис Дейков, Мария Верхова, а также директор по прокату Russian World Vision Дарья Рязанцева.

Гостями премьеры стали Ангелина Стречина, Диана Анкудинова, Евгения Ахременко, Михаил Богдасаров, Алена Чехова, Александра Попова, Дарья Харченко и многие другие.

Фильм выходит в российский прокат 12 декабря.

Фото: Иван Пономаренко

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10.12.2024