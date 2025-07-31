В Москве состоялась премьера боди-хоррора «Одно целое»

Фоторепортаж из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

30 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась российская премьера боди-хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ с Дэйвом Франко и Элисон Бри.

Гостями премьеры стали Алексей Мизгирев, Роман Прыгунов, Алина Гвасалия, Петр Натаров, Алексей Онежен, Антон и Мария Риваль, Михаил Тройник, Алексей Филимонов, Макс Шишкин, Александр Мизев, Алина Насибуллина, Елизавета Климова, Динара Курбанова, Маруся Фурина, Светлана Максимченко, Александр Новиков и другие.

В широкий прокат фильм Майкла Шэнкса вышел c 31 июля.

Фото: пресс-служба комании «Вольга»

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31.07.2025