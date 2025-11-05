В Москве состоялась премьера драмы «Огненный мальчик»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

4 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера драмы ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК.

Картину со сцены представили режиссер Надя Михалкова, продюсер Павел Буря, оператор Алишер Хамидходжаев, актеры Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук, Константин Белошапка и другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Егор Кончаловский, Артем Михалков с семьей, Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Гавриил Гордеев, Марина Зудина, Павел Табаков, Артур Бесчастный, Ангелина Загребина, Мария Андреева, Арам Вардеванян, Даниел Барнс, Егор Губарев и другие.

ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК выйдет в прокат уже 6 ноября.

Фото: Андрей Калмыков, Ирина Полярная

05.11.2025