В Москве прошла премьера приключенческого фильма «Огниво»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

20 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма ОГНИВО.

Фильм со сцены представили режиссер Александр Войтинский, продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов, а также актеры Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Ян Цапник и другие.

Гостями премьеры стали Мила Ершова, Кирилл Зайцев, Иван Добронравов, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Александра Ребенок, Дарья Руденок, Феликс Умаров, Алена Долголенко, Наталья Каневская, Юлия Волкова, Надежда Лумпова, Савелий Кудряшов, Юлия Мишкинене и многие другие.

ОГНИВО выйдет в прокат уже 24 октября.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

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21.10.2024