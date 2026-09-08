В Москве состоялась премьера фильма «Охота на императора»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

7 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера последней режиссерской работы Алексея Пиманова ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА. Производством картины занимались кинокомпании «Пиманов и партнеры» и Welcome Media при поддержке Фонда кино.

Со сцены фильм представила генеральный продюсер Ольга Погодина, а также актеры Милана Бру, Станислав Бондаренко, Павел Крайнов, Алексей Чадов, Иван Шибанов, Станислав Дужников, Владислав Тирон, Денис Шац, Константин Балакирев и другие участники съемочной группы.



Гостями премьеры стали Борис Щербаков, Константин Крюков, Ксения Алферова, Вячеслав Фетисов, Дина Корзун, Матвей Лыков, Алена Хмельницкая, Елена Захарова, Вероника Журавлева, Иван Трушин, Евгения Лоза, Эдгард Запашный, Евгений Кулик, Ирина Паутова и другие.

ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА выйдет в широкий прокат 10 сентября.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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08.09.2026