В Москве состоялась премьера второго сезона комедии «Олдскул»

Фоторепортаж из столичной школы №498

26 августа в столичной школе №498 состоялась премьера второго сезона мокьюментари-комедии «Олдскул».

Гости с радостью откликнулись на предложение поддержать тематику мероприятия и написали первый всероссийский «Олдскульный диктант. Диктором онлайн-трансляции стал Ефим Шифрин. В других двух классах дикторами для присутствующих стали актрисы Анастасия Имамова и Анастасия Кипина.

После диктанта все направились в актовый зал школы смотреть первые серии нового сезона «Олдскула», который также представили Таисья Калинина, Дэниел Барнс, Антон Соломатин, Надежда Жарычева и Сергей Беляев.

Гостями мероприятия стали Денис Прытков, Аля Майер, Диана Милютина, Пелагея Невзорова, Карина Каграманян, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Маргарита Силаева, Тереза Диуро, Алиса Стасюк, Савелий Кудряшов и многие другие.

Премьера второго сезона «Олдскула» состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатре Start и Premier.

Фото: Start / Premier

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27.08.2026