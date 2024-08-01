В Москве прошла премьера сериала «Она такая классная»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Summer Cinema by KION

31 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась презентация сериала «Она такая классная». Главные роли в проекте Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров.

Гостями премьеры стали Владимир Маркони, Максим Стоянов, Влад Лисовец, Александра Киселева, Аврора, Всеволод Болдин, Александра Черкасова, Екатерина Молоховская, Ася Резник, Анжелика Каширина, Виолетта Вольская, Константин Плотников, Елена Панова, Дарья Харченко и другие.

Авантюрное роуд-муви о дружбе дебютировало с сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: пресс-служба KION

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01.08.2024