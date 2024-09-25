В Москве состоялся премьерный показ трагикомедии «Особенности национальной больницы»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
24 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера трагикомедии ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ.
Со сцены картину представили актеры Ольга Смирнова, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Кузьма Котрелёв, Василий Щипицын, Юрий Степанов, а также режиссер Станислав Светлов и продюсеры Илья Учитель и Анастасия Акопян.
Гостями показа стали Стася Толстая, Анна Ещенко, Владимир Славский, Кристина Ра, Влада Ерофеева, Екатерина Михайлова и многие другие.
В кинопрокат лента выйдет с 3 октября.
Фото: Глеб Лоскутов
25.09.2024