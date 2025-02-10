В Москве состоялась премьера фантастической мелодрамы «ON и Она»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
7 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ON И ОНА.
Картину со сцены представили президент кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсер Георгий Малков, режиссёр Евгений Корчагин, актеры Юлия Пересильд, Алексей Широчкин и многие другие.
Гостями мероприятия стали Дмитрий Дюжев, Анна Пересильд, Данила Якушев, Александр Олешко, Ксения Суркова, Елена Николаева, Ирина Безряднова, Алексей Гаврилов, Ольга Медынич и другие.
Фильм выйдет в прокат 13 февраля.
Фото: Глеб Лоскутов
10.02.2025