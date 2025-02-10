В Москве состоялась премьера фантастической мелодрамы «ON и Она»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

7 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ON И ОНА.

Картину со сцены представили президент кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, продюсер Георгий Малков, режиссёр Евгений Корчагин, актеры Юлия Пересильд, Алексей Широчкин и многие другие.

Гостями мероприятия стали Дмитрий Дюжев, Анна Пересильд, Данила Якушев, Александр Олешко, Ксения Суркова, Елена Николаева, Ирина Безряднова, Алексей Гаврилов, Ольга Медынич и другие.

Фильм выйдет в прокат 13 февраля.

Фото: Глеб Лоскутов

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10.02.2025