В Москве состоялась премьера сериала «Опасная близость»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

17 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой глянцевой драмы онлайн-кинотеатра Start – сериала «Опасная близость».

Проект представила творческая команда – режиссер-постановщик Иван Китаев, генеральный продюсер Ирина Сосновая, актеры Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Софья Лебедева, Евгения Леонова, Тамирлан Джангазиев, Маргарита Силаева и другие. Перед показом также прозвучал трогательный кавер на песню группы «Иванушки International» в исполнении Евгении Леоновой – зрители вживую увидели сцену, которая чуть позже повторилась на экране.

Гостями премьеры стали Владислав Ценев, Роман Васильев, Кристина Кучеренко, Даниил Воробьев, Лянка Грыу, Мария Зайцева, Ирина Безрукова, Анна Завтур, Диана Милютина, Александра Киселева, Софико Шеварднадзе, Мариэтта Цигаль-Полищук, Антон Артемьев, Мария Лисовая, Мария Андреева, Алексей Франдетти, Алексей Онежен, Валерия Шкирандо и другие.

«Опасная близость» дебютирует в онлайн-кинотеатре Start уже 20 марта.

Фото: пресс-служба Start

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18.03.2025