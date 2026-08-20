В Москве прошла премьера сериала «ОПГ»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Okko на ВДНХ

19 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера комедийного сериала «ОПГ».

Первый эпизод проекта представили генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер проекта Вячеслав Дусмухаметов, продюсеры Роман Новиков и Дмитрий Писарук, режиссер и исполнитель главной роли Петр Буслов, автор сценария и креативный продюсер Алим Бесчоков, автор сценария Сергей Нотариус, оператор-постановщик Глеб Вавилов, а также актеры Алексей Макаров, Николай Шрайбер, Павел Ворожцов, Андрей Федорцов, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Алексей Гришин, Тереза Диуро, Иван Кокорин и другие участники съемочной группы.

Гостями показа стали Настасья Самбурская, Марина Васильева, Екатерина Молоховская, Александра Киселева, Анна Ещенко, Антон Соломатин, Алена Чехова, Сергей Беляев, Надежда Лумпова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Премьера «ОПГ» состоится в Okko 24 августа.

Фото: пресс-служба Okko

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

20.08.2026