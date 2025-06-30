В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Остаться друзьями»

Фоторепортаж из бара «ТехникаБезОпасности»

27 июня в столичном баре «ТехникаБезОпасности» состоялась закрытая премьера сериала «Остаться друзьями» производства кинокомпании 1-2-3 Production для телеканала ТНТ.

Проект коллегам и друзьям съемочной команды представили шоураннер и автор сценария проекта Иван Баранов и режиссёр Урал Сафин.

На презентации присутствовали исполнители главных ролей Анастасия Калашникова, Михаил Кремер, Никита Никитин, Софья Зайка и Александра Власова, а также приглашенные гости – Тимур Родригез, Сергей Романович, Нино Нинидзе, Артем Михалков, Даниил Вахрушев, Кузьма Сапрыкин, Карен Арутюнов и другие.

«Остаться друзьями» дебютирует сегодня на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production

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30.06.2025