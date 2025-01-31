В Москве состоялась премьера романтической комедии «Оставь это ветру»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

30 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась российская премьера романтической комедии ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ.

Картину представили режиссер Энгин Эрден, актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, а также основатель и генеральный директор Inter Medya Джан Окан, исполнительный директор кинопрокатной компании «Вольга» Яна Полегаева и заместитель генерального директора «Иви» по контенту Иван Гринин.

Гостями мероприятия стали Ксения Бородина, Дина Саева, Анастасия Решетова, Никита Джигурда, Жасмин, Александр Мизёв, Саша Стоун, Дмитрий Шепелев, Александра Киселёва, Нюта, Татьяна Яхина, Тереза Диуро и многие другие.

ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ выйдет в российский прокат 6 февраля.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

31.01.2025