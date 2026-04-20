В Москве состоялась премьера фильма «Отец»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
17 апреля в рамках основного конкурса 48-го Московского международного кинофестиваля состоялся показ военной экшн-драмы ОТЕЦ.
Фильм представили режиссер Павел Иванов, генеральный директор ON Студии и директор по производству контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов, исполнитель главной роли Илья Шакунов, продюсер Татьяна Яковенко, а также актеры Алина Дулова, Никита Тарасов и другие участники съемочной группы.
«ОТЕЦ рассказывает о событиях Великой Отечественной войны через призму происходящего с конкретной семьей, отцом и сыном. Это кино о родительской любви, памяти, связи между поколениями и о том, как вера в правду становится опорой и помогает нам справляться с потрясениями. Эта история будет понятна любой российской семье, а фоном для нее стала удивительная и завораживающая природа», – подчеркнула продюсер Татьяна Яковенко.
Картина выйдет в прокат 7 мая. Производством занимались продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр КИОН при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото: пресс-служба холдинга ON Медиа
20.04.2026