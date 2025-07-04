В Москве состоялась премьера сериала «Открытый брак. Акт второй»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»
3 июля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй».
Первые эпизоды проекта представила творческая команда во главе режиссером и автором сценария Анной Курбатовой, генеральным директором кинокомпании «Марс Медиа» Юлией Ивановой, продюсером Михаилом Курбатовым, художником по костюмам Надин Дей, а также актерами Равшаной Курковой, Екатериной Вилковой, Артемом Ткаченко, Анатолием Котом, Артуром Бесчастным и другими.
Гостями премьерного показа стали Елена Ханга, Александр Баршак, Ника Яковлева, Екатерина Стеблина, Софья Реснянская, IVAN и многие другие.
«Открытый брак. Акт второй» дебютирует эксклюзивно в Okko с 10 июля.
Фото: пресс-служба Okko
04.07.2025