В Москве состоялась премьера сериала «Открытый брак. Акт второй»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

3 июля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера драмеди «Открытый брак. Акт второй».

Первые эпизоды проекта представила творческая команда во главе режиссером и автором сценария Анной Курбатовой, генеральным директором кинокомпании «Марс Медиа» Юлией Ивановой, продюсером Михаилом Курбатовым, художником по костюмам Надин Дей, а также актерами Равшаной Курковой, Екатериной Вилковой, Артемом Ткаченко, Анатолием Котом, Артуром Бесчастным и другими.

Гостями премьерного показа стали Елена Ханга, Александр Баршак, Ника Яковлева, Екатерина Стеблина, Софья Реснянская, IVAN и многие другие.

«Открытый брак. Акт второй» дебютирует эксклюзивно в Okko с 10 июля.

Фото: пресс-служба Okko

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04.07.2025