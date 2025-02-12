В Москве состоялась премьера драмы «Аутсорс»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

11 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера драмы Душана Глигорова «Аутсорс», победителя фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и обладателя звания «Самый ожидаемый сериал».

Первые эпизоды проекта, показ которых проходил в сопровождении сводного оркестра и хора сериала «Аутсорс» под управлением Василия Пехова, представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссёром Душаном Глигоровым, автором сценария и шоураннером Анной Козловой, оператором-постановщиком Батыром Моргачевым, художником-постановщиком Денисом Исаевым, композитором Сергеем Кашириным и актерами Иваном Янковским, Эльдаром Калимулиным, Дмитрием Суминым, Данилом Стекловым, Леонидом Тележинским, Милой Ершовой, Дашей Котрелевой, Кариной Александровой, Кариной Разумовской, Дарьей Савельевой, Евгением Коряковским, Серафимой Красниковой и другими.

В числе гостей премьеры были Алексей Серебряков, Сергей Гилев, Игорь Гордин, Дмитрий Литвинов, Владислав Тирон, Александра Урсуляк, Сабина Ахмедова, Полина Гухман, Денис Шведов, Андрей Максимов, Денис Власенко, Владимир Канухин, Кузьма Котрелев, Юлия Хлынина, Диана Пожарская, Станислав Бондаренко, Алёна Апина, Алексей Филимонов, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Святослав Рогожан, Мария Андреева, Арина Рожкова, Дарья Руденок, Дарья Жовнер и многие другие.

«Аутсорс» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko уже 13 февраля.

Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

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12.02.2025