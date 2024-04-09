В Москве прошел специальный показ фильма «Падение империи»
Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»
8 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся специальный показ драматического боевика Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ с Кирстен Данст, Кейли Спейни, Джесси Племонсом и Вагнером Моура в главных ролях.
Гостями премьеры стали Антон Малышев, Рубен Дишдишян, Ксения Дукалис, Елена Старостина, Алена Чехова, IVAN и многие другие.
ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ выходит в российский прокат уже в этот четверг, 11 апреля.
Фото: Геннадий Авраменко
09.04.2024