В Москве прошел специальный показ фильма «Падение империи»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

8 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся специальный показ драматического боевика Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ с Кирстен Данст, Кейли Спейни, Джесси Племонсом и Вагнером Моура в главных ролях.

Гостями премьеры стали Антон Малышев, Рубен Дишдишян, Ксения Дукалис, Елена Старостина, Алена Чехова, IVAN и многие другие.

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ выходит в российский прокат уже в этот четверг, 11 апреля.

Фото: Геннадий Авраменко

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09.04.2024