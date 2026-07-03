В Москве состоялся специальный показ мультфильма «Папа, купи песика»
Фоторепортаж из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»
2 июля в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялся специальный премьерный показ анимационного фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА.
Картину зрителям представили Милана Хаметова, Давид Манукян, Александр Ясюкевич (Тринадцать карат) и Амилия, озвучившие главные роли, а также продюсеры Анна Ясюкевич-Маковская и Андрей Липов.
Также мероприятие посетили Елена Кулецкая, Карина Ротенберг, Владимир Левченко и другие.
ПАПА, КУПИ ПЕСИКА уже в кинотеатрах.
Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»
03.07.2026