В Москве состоялся специальный показ мультфильма «Папа, купи песика»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

2 июля в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялся специальный премьерный показ анимационного фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА.

Картину зрителям представили Милана Хаметова, Давид Манукян, Александр Ясюкевич (Тринадцать карат) и Амилия, озвучившие главные роли, а также продюсеры Анна Ясюкевич-Маковская и Андрей Липов.

Также мероприятие посетили Елена Кулецкая, Карина Ротенберг, Владимир Левченко и другие.

ПАПА, КУПИ ПЕСИКА уже в кинотеатрах.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

03.07.2026