В Москве состоялась премьера комедии «Папа может!»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
27 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии ПАПА МОЖЕТ!
Со сцены фильм представили режиссер Дмитрий Суворов, продюсеры Максим Рогальский и Антонина Руже, актеры Александр Ревва, Алина Алексеева, Никита Тарасов, Данила Якушев, Никита Конкин, Елена Балабанова, Мария Дубина и другие.
Гостями премьеры стали Юлия Сумачева, Марюс Вайсберг, Александр Амиров, Сергей Рост, Константин Анисимов, Катя Лель, Александр Бердников, Amirchik, Наталья Бардо, Елена Борщева, Катя Червова и другие.
Выход картины в широкий прокат запланирован на 29 января.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
28.01.2026