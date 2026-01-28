В Москве состоялась премьера комедии «Папа может!»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии ПАПА МОЖЕТ!

Со сцены фильм представили режиссер Дмитрий Суворов, продюсеры Максим Рогальский и Антонина Руже, актеры Александр Ревва, Алина Алексеева, Никита Тарасов, Данила Якушев, Никита Конкин, Елена Балабанова, Мария Дубина и другие.

Гостями премьеры стали Юлия Сумачева, Марюс Вайсберг, Александр Амиров, Сергей Рост, Константин Анисимов, Катя Лель, Александр Бердников, Amirchik, Наталья Бардо, Елена Борщева, Катя Червова и другие.

Выход картины в широкий прокат запланирован на 29 января.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

28.01.2026