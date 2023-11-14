В Москве прошла премьера фильма «Папаша в бегах»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

13 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма ПАПАША В БЕГАХ. Лента выйдет в прокат с 16 ноября.

Картину представила съемочная группа: режиссер Алексей Южаков, актеры Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Михаил Орлов, продюсеры Анна Румянцева, Владимир Пермяков, Андрей Зубов, Маргарита Посадских.

Гостями премьеры стали Юлия Пересильд, Никита Тарасов, Анастасия Резник, Катерина Кейру, Катя Кабак, Снежана Самохина, Елена Старостина, Яна Крайнова, Илья Аксенов, Ксения Суркова, Егор Губарев и многие другие.

Фото: пресс-служба фильма

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14.11.2023