В Москве состоялась премьера драмы «Папа умер в субботу»
Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»
12 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ПАПА УМЕР В СУББОТУ, получившего приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк».
Картину представила режиссер Зака Абдрахманова, программный директор кинотеатра «Художественный» и кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин, а также съемочная группа проекта.
Гостями вечера стали Сабина Ахмедова, Дарья Савельева, Евгения Громова, Светлана Максимченко, Марина Васильева и другие.
ПАПА УМЕР В СУББОТУ выйдет в прокат с 20 марта.
Фото: Ксения Угольникова
13.03.2025