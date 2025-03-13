В Москве состоялась премьера драмы «Папа умер в субботу»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

12 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ПАПА УМЕР В СУББОТУ, получившего приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк».

Картину представила режиссер Зака Абдрахманова, программный директор кинотеатра «Художественный» и кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин, а также съемочная группа проекта.

Гостями вечера стали Сабина Ахмедова, Дарья Савельева, Евгения Громова, Светлана Максимченко, Марина Васильева и другие.

ПАПА УМЕР В СУББОТУ выйдет в прокат с 20 марта.

Фото: Ксения Угольникова

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13.03.2025