В Москве прошел спецпоказ отреставрированной версии фильма «Париж, Техас»

Фотоотчет из кинотеатра «Октябрь»

13 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся спецпоказ отреставрированной версии фильма Вима Вендерса ПАРИЖ, ТЕХАС.

Фильм представили, а после показа провели обсуждение киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Арина Бойко.

Его гостями стали Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Ирина Безрукова, Елена Кулецкая, Лянка Грыу, Дарья Жовнер, Алина Насибуллина, Евгения Ахременко, Александра Попова, Татьяна Струженкова, Евгения Синицкая, Юлия Беретта, Анастасия Евграфова, София Набока и Евгений Шварц, Ефим Петрунин, Мария Ремер, Александр Самойленко-мл. и многие другие.

ПАРИЖ, ТЕХАС возвращается в российский прокат 19 сентября.

Фото: Ксения Угольникова

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15.09.2024