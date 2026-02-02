В Москве прошла премьера драмы «Первая»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

1 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера драмы ПЕРВАЯ.

Со сцены картину представили режиссер и автор сценария Аня Харичева, продюсер и соавтор сценария Алексей Троцюк, актеры Олег Савостюк и Ирина Новиченко, а также многие другие.

Гостями премьеры стали Николай Цискаридзе, Анна Пересильд, Наталья Рудова, Лиана Гриба, Артем Кошман, Полина Денисова, Иван Трушин, Анжелика Стубайло, Дмитрий Тарасов, Инга Оболдина, Мадлен Джабраилова, Маша Кошина и другие.

ПЕРВАЯ выйдет в прокат с 12 февраля.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

02.02.2026