В Москве прошла премьера новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новогодней семейной комедии ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ.

Картину со сцены представили генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева, режиссер Кирилл Кузин и актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Игорь Жижикин. Видеоприветствие из Аргентины зрителям направила Наталия Орейро, также сыгравшая в проекте.

Гостями премьерного показа стали Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов, Андрей Максимов, Лукерья Ильяшенко, Полина Айнутдинова, Гевонд Андреасян, Алексей Фурсин и другие. Особенным моментом вечера оказалось появление Всероссийского Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга со сказочной свитой.

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ выйдет в прокат с 27 ноября.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

24.11.2025