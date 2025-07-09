В Москве состоялась премьера романтической комедии «Плагиатор»

8 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера фильма ПЛАГИАТОР.

Со сцены проект представляли продюсеры Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Арам Мовсесян, Ясмина Бен Аммар, режиссер Антон Мегердичев, сценарист Светлана Шиловская, исполнители главных ролей Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова и Елена Панова.

Гостями премьеры стали Юлия Снигирь, Тихон Жизневский, Лев Зулькарнаев, Дмитрий Чеботарев, Полина Денисова, Полина Ауг, Ирина Безрукова, Лянка Грыу, Анна Завтур, Сабина Ахмедова, Никита Волков, Мария Андреева и другие.

В широкий прокат картина выйдет 10 июля.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»