В Москве прошла премьера сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

29 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера исторического детектива «Плевако», созданного киностудией «РОК» при поддержке онлайн-кинотеатра Premier, телеканала НТВ и Института развития интернета.

Премьеру посетила творческая группа сериала – режиссер Анна Матисон, актеры Сергей Безруков, Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Николай Шрайбер, Олег Савцов, Виталий Коваленко, Алексей Варущенко, Ольга Лапшина, Лукерья Ильяшенко и другие члены команды.

Гостями мероприятия также стали Александр Олешко, Александра Власова, Анна Богомолова, Анна Попова, Дина Корзун, Елена Николаева, Мария Лисовая, Карина Орлова, Саша Стоун и многие другие.

«Плевако» дебютирует в онлайн-кинотеатре Premier 9 ноября, а финальные серии будут показаны 12 декабря – в День Конституции Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Premier

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

30.10.2024