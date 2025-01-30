В Москве состоялась премьера комедии «По барам»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
29 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера комедии ПО БАРАМ производства ID Production и Forza Film.
Гостями мероприятия стали режиссер Александр Фомин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Макар Кожухов и Ашот Месропян, а также актеры Павел Табаков, Дмитрий Ендальцев, Александр Алябьев, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Полина Шашуро, Мария Лисовая и Валерия Федорович.
ПО БАРАМ уже в кино с сегодняшнего дня.
Фото: Ксения Угольникова
30.01.2025