В Москве состоялась премьера комедии «По барам»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

29 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера комедии ПО БАРАМ производства ID Production и Forza Film.

Гостями мероприятия стали режиссер Александр Фомин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Макар Кожухов и Ашот Месропян, а также актеры Павел Табаков, Дмитрий Ендальцев, Александр Алябьев, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Полина Шашуро, Мария Лисовая и Валерия Федорович.

ПО БАРАМ уже в кино с сегодняшнего дня.

Фото: Ксения Угольникова

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30.01.2025