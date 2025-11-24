В Москве состоялась премьера комедии «По-братски»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

21 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера комедии ПО-БРАТСКИ.

Первым зрителям фильм представили создатели картины – продюсеры и режиссеры Оксана Лахно и Филипп Абрютин, а также актеры Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко, Сергей Баталов, Владимир Селиванов, Никита Паршин и Яков Гущин.

Гостями мероприятия стали Агния Кузнецова, Поля Полякова, Сергей Друзьяк, Михаил Тарабукин, Наталья Борисова, Ольга Парфенюк, Геннадий Гладков, Марк Горобец, Александрина Олексюк и другие.

Комедия ПО-БРАТСКИ выйдет в прокат 27 ноября.

Фото: Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

