В Москве состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

21 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера иронического детектива «Подслушано в Рыбинске».

Гостями мероприятия стали актеры и создатели сериала, а также звездные гости – Рузиль Минекаев, Петр Тодоровский, Денис Шведов, Нино Нинидзе, Алена Михайлова, Гриша Верник, Софья Синицына, Григорий Калинин, Давид Кочаров и многие другие.

Сериал, созданный кинокомпаний 1-2-3 Production, выйдет 30 января в онлайн-кинотеатрах Premier и Start.

Фото: пресс-служба Premier

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22.01.2025