В Москве прошла премьера романтической комедии «Походу любовь»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

19 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтической комедии ПОХОДУ ЛЮБОВЬ.

Фильм зрителям представили режиссер и автор сценария Яна Климова-Юсупова, продюсер Екатерина Кононенко, актеры Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина, Александра Ревенко и Анар Халилов.

Гостями мероприятия стали Агата Муцениеце, Петр Дранга, Александр Цыпкин, Даниил Воробьев, Антонина Паперная, Екатерина Соколова-Жубер, Дмитрий Логинов, Рената Пиотровски, Сергей Харченко, Софья Карпунина, Мария Мацель, Даша Котрелева, Наталья Земцова, группа Chili Cheese и многие другие.

ПОХОДУ ЛЮБОВЬ выйдет в прокат с 27 марта. Фильм совместного производства кинокомпании ID PRODUCTION (Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и Максим Ковалевич) и онлайн-кинотеатра KION (Игорь Мишин, Максим Филатов и Илья Бурец).

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

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20.03.2025