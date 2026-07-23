В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера детективного триллера «Похищение»

Фоторепортаж из летнего кинозала на ВДНХ

22 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера сериала «Похищение».

Первый эпизод проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Кириллом Плетнёвым, оператором-постановщиком Егором Кочубеем и актерами Мариной Васильевой, Изабель Эйдлен, Ольгой Смирновой, Дмитрием Ломакиным, Егором Кенжаметовым и другими.

Гостями показа стали Саша Бортич, Денис Шведов, Денис Васильев, Татьяна Струженкова, Дэниел Барнс, Антон Соломатин, Даниил Вершинин, Марина Калецкая, Алексей Гришин и другие.

«Похищение» появится в Okko с 24 июля.

Фото: Ксения Угольникова

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23.07.2026