В Москве прошла премьера сериала «Полдень»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

29 сентября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера сериала Клима Козинского «Полдень» по мотивам фантастической повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».

Проект представили актеры Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев, режиссер Клим Козинский, а также продюсеры Максим Филатов, Илья Бурец, Данила Шарапов и Гавриил Гордеев.

Гостями мероприятия стали Алексей Фурсин, Владимир Мединский, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Сергей Сельянов, Александра Ремизова, Антон Маслов, Вильма Кутавичюте, Лиза Моряк, Аглая Тарасова, Нино Нинидзе, Александр Цыпкин, Дмитрий Хрусталев, Ксения Утехина, Маргарита Дьяченкова, Слава Копейкин, Катя Кабак, Святослав Рогожан, Ольга Кузьмина, Валентина Ляпина, Марина Васильева, Елизавета Шакира, Елена Николаева и многие другие.

«Полдень» появится в онлайн-кинотеатрах «КИОН» и Okko уже 1 октября, а позднее – в эфире телеканала ТНТ.

Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова

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30.09.2026