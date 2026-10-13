В Москве состоялась премьера сериала «Полураспад»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

12 октября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера исторической драмы «Полураспад» о Тоцких войсковых учениях с применением ядерного оружия 1954 года.

Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко, оператором Ильей Авербахом и исполнителями главных ролей: Анной Михалковой, Сергеем Шакуровым, Петаром Зекавицей, Игорем Гординым, Милой Ершовой, Мариной Васильевой, Егором Корешковым, Иоанном Кочкиным, Варварой Куприной, Андреем Петелько и другими.

Гостями премьерного показа стали Алексей Гореславский, Яна Чурикова, Алексей Макаров, Марк Богатырев, Алексей Агранович, Игорь Клебанов, Александр и Екатерина Стриженовы, Екатерина Вилкова, Алексей Розин, Семен Серзин, Иван Макаревич, Анна Меликян, Александра Урсуляк, Екатерина Моргунова, Данил Стеклов, Диана Милютина, Сергей Кальварский, Макар Хлебников, Слава Копейкин, Анар, Анастасия Акатова, Сабина Ахмедова, Карина Александрова, Ульяна Пылаева и другие.

«Полураспад» дебютирует в Okko с 15 октября.

Фото: пресс-служба Okko

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13.10.2026