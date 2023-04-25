В Москве прошла премьера картины «Помилование»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В Москве состоялась мировая премьера фильма ПОМИЛОВАНИЕ. Показ прошел 23 апреля в кинотеатре «Художественный» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. Поздравить съемочную группу пришли артисты театра и кино, деятели культуры и искусства, популярные блогеры и музыканты. Премьеру посетили режиссер и член жюри конкурса «Русские премьеры» Алексей Учитель, советник президента России Владимир Толстой, писатель Сергей Шаргунов, актер и режиссер Александр Галибин, певец Александр Буйнов, актриса Любовь Зайцева, теннисистка Надежда Гуськова и другие.

В центре сюжета фильма — история двадцатилетнего красноармейца, сержанта-танкиста Любомира Зуха, который без памяти влюбляется в юную немку Марию-Терезу. Как только в части звучит команда «отбой», сержант бежит на свидание, чтобы обнять ее на прощание и сказать главные слова перед боем. Но он не осознает, что по законам военного времени совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания.

Фильм снят кинокомпанией «Мотор фильм студия» при поддержке Министерства культуры Российской и Фонда имени Мустая Карима. Прокатчик – кинокомпания «Наше кино». Продюсеры фильма – Тимербулат Каримов, Михаил Курбатов и Дмитрий Фикс, создавшие блокбастер СЕСТРЕНКА по мотивам повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Режиссер картины – Айнур Аскаров.

4 мая релиз выходит в прокат.

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25.04.2023