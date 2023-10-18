В Москве состоялась премьера фильма «По щучьему велению»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

17 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, снятого по мотивам знаменитой русской народной сказки. Лента выйдет в прокат выйдет 26 октября.

Картину представили продюсер Сергей Сельянов, режиссер Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов, оператор Владимир Башта, художник по костюмам Ольга Михайлова, продюсер визуальных эффектов Александр Горохов и актеры Никита Кологривый, Мила Ершова, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Мухамадеев.

Гостями премьеры стали Владимир Стеклов, Петр Буслов, Алексей Чадов, Клим Шипенко, Софья Карпунина, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов, Антон и Дарья Златопольские, Ася Резник, Алексей Учитель, Никита Тарасов, Елена Захарова, Мария Кожевникова, Ольга Любимова, Рубен Дишдишян, Виталий Хаев, Ева Смирнова, Анна Богомолова, Маруся Фурина и многие другие.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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18.10.2023