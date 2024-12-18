В Москве состоялась премьера комедии «Постучись в мою Тверь»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»
17 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась премьера комедии ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ от Кинокомпании братьев Андреасян.
Фильм представили режиссер Симон Багдасарян, продюсер Гевонд Андреасян, а также актеры Павел Прилучный, Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин, Павел Комаров, Алексей Гаврилов и другие.
В числе звездных гостей оказались Лиза Моряк, Карен Арутюнов, Ольга Смирнова, Мария Ремер, Екатерина Седик, Надежда Гуськова и другие.
Картина выйдет на российские экраны 1 января.
Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»
18.12.2024